LEUZBACH – Schützenfest in Leuzbach – vor 15 Jahren – Strahlende Sonne zum Festzug – „Basic Instinct“ war die Live Band die am Freitag das Leuzbacher Schützen- und Volksfest mit einem Feuerwerk an Musik gebührend eröffnete. Hunderte von jungen und älteren Menschen erlebten die „Disco Night“ im Leuzbacher Festzelt. Tropisches Klima ließ neben der tollen Stimmung die Nacht zum Tag werden.

Es war noch helllichter Tag, gefüllt mit wohliger Wärme als die Leuzbacher Schützen am frühen Abend zum Großen Zapfenstreich unter der Mitwirkung des Jugendblasorchesters Mehrbachtal riefen. Schützen, Fahnengruppe, Königspaar und Thronpaare sowie die befreundeten Schützenvereine genossen diese Darbietung. Für die nötige Tanz- und Stimmungsmusik bis spät in die Nacht sorgte die Kapelle „ De Pänz“.

Strahlendes Königswetter erlebten die Leuzbacher am Festsonntag als der Schützenverein Leuzbach – Bergenhausen zum großen Festzug mit Begrüßung und Parade in den Leuzbacher Weg rief. Die drei Musikkapellen, Jugendblasorchester Mehrbachtal, Trommlerzug Brandscheid und der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Asbach, hatten zuvor seine Majestät Rüdiger I. Flemmer und Königin Birgit mit Fahnengruppe und Hofstaat vom königlichen Domizil abgeholt. König Rüdiger I. schritt im Leuzbacher Weg die Lange Front der angetreten Schützen und Musiker der befreundeten Vereine ab. Mit ihren großen Abordnungen waren die Altenkirchener Schützengesellschaft, SV „Adler“ Michelbach, SV „Im Grunde“ Marenbach, SV Maulsbach, KKSV Orfgen und KKSV Döttesfeld erschienen. Bemerkenswert war der Schützenverein Döttesfeld der mit den wohl bisher jüngsten Fahnenbegleitern angetreten war. Stolz gingen die beiden jungen Damen neben ihrem Fahnenträger die ganze Zugstrecke mit.

In der Verbindungsstraße zwischen Helmenzer Weg und Schützenweg nahmen die Majestäten, Vorsitzenden, Schützenmeister und Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeister Heijo Höfer, Beigeordneter Heinz Düber und eine Delegation aus Frankreich, die Parade der Schützen ab. Das nachmittägliche Konzert im Festzelt bestückten die teilnehmenden Kapellen des Festzuges. „De Pänz“ spielten anschließen zum Tanz bis in die Nacht auf. – wwa – Fotos: Renate Wachow