Veröffentlicht am 13. Mai 2018 von wwa

MEHREN – Familientheater „Der kleine Angsthase“ in Mehren – Eine Inszenierung von Petra Schuff –Am Sonntag, 24. Juni, um 15:00 Uhr erwartet alle Kinder ab vier Jahren und Junggebliebene auf der Freilichtbühne in Mehren das Theaterstück „Der kleine Angsthase“. Bei schlechtem Wetter findet die Aufführung im angrenzenden Gemeindehaus statt.

Robert ist ein richtiger Angsthase. Vor jedem Hund fürchtet er sich, jedes Wasser ist zu tief, jeder Dachboden zu dunkel und unter jedem Bett ein Gespenst. Richtig mutig ist er nur in seiner Phantasie. Gute-Laune-Musik, slapstickartige Einlagen, zauberhaftes Spiel mit Licht und Schatten. Petra Schuffs Inszenierung spricht alle Sinne an.

Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit und Jugendschutz in Kooperation mit der Kirchen- und Ortsgemeinde Mehren. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintritt 3 Euro. Infos und Anmeldungen unter Telefon: 0 26 81/ 81- 25 41 oder per Email jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.