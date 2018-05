Kronprinzessin des KKSV Orfgen wird Julia Hassel

Veröffentlicht am 11. Mai 2018 von wwa

ORFGEN – Julia Hassel erobert sich die Kronprinzenkette des KKSV Orfgen – Vier junge Vereinsmitglieder des KKSV Orfgen feuerten Schuss auf Schuss am Vatertag auf den hölzernen Aar, der in einiger Entfernung auf der Stange saß. Julia Hassel holte sich als Trophäe die Krone. Die linke Schwinge und der Stoß fielen an Jasmin Müller, die rechte Schwinge an Yannick Wachow und der Kopf an Philipp Hahn. Die vier waren es auch die um die Kronprinzenwürde kämpften. Von Mittwoch auf Donnerstag hatten sie gemeinsam den 18. Geburtstag von Yannick gefeiert. Bei dem Schiessen auf den Rupf allerdings stand am Ende Julia Hassel als Siegerin fest und nahm die Glückwünsche entgegen. (wwa) Fotos: Renate Wachow