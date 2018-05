Veröffentlicht am 12. Mai 2018 von wwa

BAD MARIENBERG/MONTABAUR – Sparkassenstiftung vergibt Stipendien an besonders begabte Schüler – Die Früchte der landesweit einzigartigen Förderung musikalisch begabter Kinder und Jugendlicher am Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz in Montabaur zeigen sich in den zahlreichen Siegern, die in den vergangenen Jahren bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ aus den Reihen der Schüler des Gymnasiums hervorgegangen sind.

Um die Schule bei dieser Aufgabe zu unterstützen, stellt die Stiftung der Sparkasse Westerwald-Sieg dem Gymnasium jährlich einen Betrag zur Förderung junger Talente zur Verfügung, der derzeit bei 6.000 Euro liegt. Mit diesem Geld werden Schüler unterstützt, die von einer Fachlehrerjury als besonders förderungswürdig beurteilt werden. Der Förderbetrag wird beispielsweise zur Anschaffung eines dringend benötigten höherwertigen Instruments oder zur Teilnahme an sogenannten Meisterkursen verwandt, wenn die Kosten dafür von Eltern nicht selbst getragen werden können.

Zu den aktuellen Stipendiaten des Schuljahres 2017/18 gehören Carlos Arth (Kl. 12, Klavier, Kostenbeteiligung Meisterkurs), Julian Dockendorf (Kl. 12, Klavier, Kostenbeteiligung Workshop), Jorja Jung (Kl. 11, Klarinette, Anschaffung Instrument), Oliver Liu (Kl. 12, Klavier, Kostenbeteiligung Meisterkurs), Clemens Prégardien (Kl. 9, Klarinette, Anschaffung Instrument), Leo Ramroth (Kl. 7, Cello, Anschaffung Instrument), Pauline Smusch (Kl. 11, Harfe, Anschaffung Instrument), Mihai Tarase (Kl. 8, Klavier, Kostenbeteiligung Gesangsunterricht), Julia Welsch (Kl. 7, Schlagzeug, Anschaffung Instrument).

Bei einem gemeinsamen Termin an der Schule nutzte Landrat Achim Schwickert als Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung gemeinsam mit Andreas Görg, dem Vorstandsmitglied der Sparkasse Westerwald-Sieg, die Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung mit den aktuellen Stipendiaten. Dabei bedankte sich Richard Moser, Schulleiter des Gymnasiums, bei der Sparkasse für die großzügige und nun schon 13 Jahre andauernde Unterstützung.

Im Zuge dieser Fördermaßnahme stellen sich die neun Sparkassen-Stipendiaten am Dienstag, 5. Juni, ab 19:00 Uhr, im Rahmen eines klassischen Konzertes in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Montabaur auf musikalische Weise der Öffentlichkeit vor. Karten für das Konzert sind in den Geschäftsstellen der Sparkasse in Montabaur, Wirges, Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Neuhäusel zum Preis von 7 Euro erhältlich.

Einige Gesichter der diesjährigen Stipendiaten dürften den regelmäßigen Besuchern der Stipendiatenkonzerte bekannt vorkommen. Julian Dockendorf begeisterte bereits im Konzert des vergangenen Jahres mit Liszts „Wilder Jagd“ auf dem Klavier. Pauline Smusch (Harfe) gehörte im Schuljahr 2015/16 zum Kreis der Stipendiaten und Jorja Jung (Klarinette) war als Stipendiatin im Konzert 2015 ebenfalls schon einmal mit von der Partie.

Das Engagement der Sparkasse Westerwald-Sieg im Bereich klassischer Musik beschränkt sich aber nicht nur auf die Spende an die Stipendiaten des Landesmusikgymnasiums, sondern geht weit darüber hinaus. In diesem Jahr förderte die Sparkasse auch wieder die Ausrichtung der Internationalen Konzerttage Mittelrhein, wodurch ausgewählte Schüler des Landesmusikgymnasiums in den Genuss von Meisterkursen bei Professoren der Musiktage kamen.

Tradition ist auch schon die Unterstützung der Musiktage Montabaur durch eine Spende. Bei dieser Veranstaltung erhalten zahlreiche Jugend-musiziert-Preisträger und andere musikalisch begabte Jugendliche aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem Saarland die Gelegenheit, sich am Landesmusikgymnasium in Meisterkursen mit Dozenten der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt einen Einblick in die Arbeit der Hochschulprofessoren zu verschaffen. Gleichzeitig wird ihnen ein Eindruck über die musikalische Hochschulausbildung vermittelt. Die Musiktage Montabaur dienen außerdem der Vorbereitung auf den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.