Veröffentlicht am 12. Mai 2018 von wwa

NEUWIED – Spielekiste kommt in die Neuwieder Goethe-Anlagen – Ab sofort sind Kids jeden Montag eingeladen – Alle Kinder ab sechs Jahren sind in den Sommermonaten jeden Montag von 17:00 bis 18:30 Uhr in die Goethe-Anlagen eingeladen, gemeinsam zu spielen, sich mit Freunden zu treffen und auszutoben. Neben dem freien Spielen haben die ehrenamtlichen Helfer zwei Kisten mit allen möglichen Materialien vorbereitet. Egal ob Geschicklichkeitsspiel, Ballspiel oder Springseil – für jedes Kind ist wieder etwas dabei! Die Spielekiste ist ein offenes Angebot des Kinder- und Jugendbüros Neuwied in Kooperation mit dem Quartiermanagement der Sozialen Stadt. Es wird keine Aufsichtspflicht übernommen, sondern lediglich auf den Umgang mit den bereitgestellten Spiel- und Sportmaterialien geachtet.

Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro Neuwied, Telefon: 02631 802170, kijub@neuwied.de oder im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Telefon: 02631 863070, stadtteilbuero@neuwied.de