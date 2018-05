Veröffentlicht am 12. Mai 2018 von wwa

OBERBIEBER – Jahreshauptversammlung des SPD Ortsverein Oberbieber – In der Jahreshauptversammlung übergab Ingrid Ely-Herbst nach 20 Jahren den Vorsitz des SPD Ortsvereins an Lana Horstmann. Der Ortsverein dankt ihr für die langjährige und tolle Arbeit. Weiterhin ist die Ortsvorsteherin als Beisitzer im Vorstand aktiv. Die stellvertretenden Vorsitzenden von Lana Horstmann sind Maren Dümmler und Johanna Krumm. Das Damen-Trio freut sich auf die Zusammenarbeit mit Franklin Fleischhauer (Geschäftsführer), Heinz-Peter Bauer (Kassierer) sowie den Beisitzern Getrud Thran, Manfred Thran, Frank Sterz, Dieter Mees, Marita Ely, Stefanie Stavenhagen und Eva Omerzu. Ein herzlicher Dank gilt auch Horst Pinsdorf, Peter Krumm und Helmut Melsbach, die ihre Ämter zu Verfügung gestellt und nicht mehr kandidiert haben. Gemeinsam wird sich der Vorstand (weiterhin) für Oberbieber einsetzen und mit gestalten. In der ersten Vorstandssitzung in neuer Konstellation sind viele Schwerpunkte für die Zukunft diskutiert worden. In den vergangenen Jahren konnte bereits vieles für den Ort erreicht werden, dennoch gibt es noch einige Themen auf der Liste des Teams, die aktiv angegangen werden und endlich zur Umsetzung kommen müssen.