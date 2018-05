Veröffentlicht am 17. Mai 2018 von wwa

REGION – „Legal-Highs“ – Unterschätzte tödliche Gefahr synthetisch hergestellter Drogen für Kinder und Jugendliche – Informationsveranstaltung am 05. Juni zum Thema „Legal-Highs“- Neue Drogen, neue Vertriebswege, neue Gefahren? – Egal ob ehrenamtlich engagiert oder Fachkraft, die Lebenswelten von jungen Menschen mit denen man in der täglichen Arbeit konfrontiert wird sind vielfältig und befinden sich in einem stetigen Wandel. In dieser Lebensphase sind die Kinder und Jugendlichen immer wieder gefährlichen und schädlichen Einflüssen ausgesetzt und benötigen Schutz. Die Gefahr frühzeitig zu erkennen und Kinder sowie Jugendliche entsprechend zu sensibilisieren sind die ersten wichtigen Schritte für einen präventiven Schutz.

Gerade deswegen ist eine qualitativ hochwertige und fachliche ehrenamtliche Jugendarbeit besonders wichtig. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Know-How“ – für eine qualitative Jugendarbeit im Landkreis Neuwied bietet die Kreisjugendpflege Neuwied in Kooperation mit den Kreisjugendpflegen Altenkirchen und Montabaur („Wir Westerwälder“) eine Informationsveranstaltung zum Thema: -„Legal-Highs“- Neue Drogen, neue Vertriebswege, neue Gefahren?- an.

Diese neuen, synthetisch hergestellten Substanzen verbreiten sich seit einigen Jahren in großem Ausmaß unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Doch die ernstzunehmenden Gefahren sind den Konsumenten oft nicht bewusst. Meist über das Internet als Kräutermischung, Badesalze oder Dünger beworben und vertrieben, umgehen die Hersteller so gezielt das Betäubungsmittelgesetz und versuchen sich dadurch den Kontrollbehörden zu entziehen.

Fundierte Kenntnisse und Informationen über kurz- und langfristige Nebenwirkungen liegen meist nur unzureichend vor, zumal die Zusammensetzung der synthetischen Inhaltsstoffe ständig variiert.

Die Leidtragenden in diesem Katz-und-Maus-Spiel sind am Ende die jungen und naiven Konsumenten, die sich der Gefahren nicht bewusst sind. Auch ein neues Gesetz, welches Ende 2016 in Kraft trat, konnte den Vertrieb bislang nur unzureichend stoppen.

Am Dienstag, 5. Juni in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr informiert Referent Ralf Wischnewski (Dipl.-Sozialpädagoge, Fachkraft für Suchtprävention, Drogenhilfe Köln Projekt gGmbH) über den aktuellen Sachstand in Bezug auf Legal-Highs und gibt einen Überblick über die Angebotspalette der Substanzen, die Wirkungen und Nebenwirkungen und die Problematik der betäubungsmittelrechtlichen Fragen.

Zielgruppe der Veranstaltung sind alle haupt- und ehrenamtlichen Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit sowie interessierte Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am außerschulischen Lernort der Deponie in Linkenbach statt. Es wird um Anmeldung bis zum 25. Mai bei: Kreisjugendpflege Neuwied, Franlin Toma und Lena Schmuck, Telefon: 02631/803-442 o. -621, Email: jugendarbeit@kreis-neuwied.de gebeten.