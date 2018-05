Veröffentlicht am 10. Mai 2018 von wwa

KOBLENZ – Hochschule Koblenz lädt zur Internationalen Woche ein – Bei der 11. Internationalen Woche am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz in der Konrad-Zuse-Straße 1 dreht sich vom 14. bis 18. Mai alles um den länderübergreifenden akademischen Austausch. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen international ausgerichtete Symposien und Workshops einzelner Fachbereiche unter Beteiligung von Lehrenden, Forschenden und Studierenden aus verschiedenen Ländern.

Am Mittwoch, 16. Mai, steht von 09:00 bis 16:00 Uhr das Thema Auslandsaufenthalt im Fokus. Informationen dazu sind an den Ständen im Foyer des RheinMoselCampus sowie in zahlreichen Vorträgen erhältlich. Dazu gehören unter anderem Beiträge über Europa und Erfahrungsgerichte von Studierenden, die im Rahmen des Erasmus-Programms ein Semester im Ausland verbracht haben. Details zum Programm sind im Internet unter www.hs-koblenz.de/internationalweek abrufbar. Der Eintritt ist frei und ohne vorherige Anmeldung möglich.