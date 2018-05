Veröffentlicht am 15. Mai 2018 von wwa

NEUWIED – Wortkünstler im Wettstreit auf der Big-House-Bühne – Poetry Slammer treten am Freitag, 25. Mai in der „Live Lounge“ auf – Der Poetry Slam ist zurück in Neuwied. Nach fünf Monaten der Abstinenz kommt eines der beliebtesten Kulturformate wieder auf die Bühne – allerdings nicht mehr auf die der Kulturkuppel, sondern auf die Bretter des städtischen Jugendzentrums Big House an der Museumsstraße 4a. Getreu dem Motto „Willst du gelten, macht dich selten“ gibt es den Dichterwettstreit künftig nur noch zwei Mal im Jahr. Das „Comeback“ geht am Freitag, 25. Mai, über die Bühne – und zwar im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Live Lounge“.

Beim Poetry Slam stellen sich Poeten aus unterschiedlichen Städten dem Urteil des Publikums, das die Jury bildet. Ob erheiternde Prosa, amüsantes Storytelling, tiefgründige Lyrik oder harter Rap: Fast alles ist erlaubt. Denn es gilt, einige Regeln zu beachten: Der Beitrag muss selbst geschrieben sein, Requisiten sind verboten, das Zeitlimit liegt bei sechs Minuten. Die Veranstalter versprechen einen Abend, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist. „Kein Bauchmuskel bleibt ungereizt, keine Emotion unterdrückt und kein Auge trocknen“, betonen sie. Mit dabei sind diesmal: Tuba Kahn (Koblenz), Ella Anschein (Siegburg), Felix Bartsch (Koblenz), Thilo Distelkamp (Neuwied), Micha-El Goehre (Essen), August Klar (Paderborn), Luna Meyer-Fredrich (Neuwied) und Artem Zolotarov (Mainz). Slam-Masterin Sarah Kunz, die seit 2011 Poetry Slams in Neuwied moderiert, wird durch den unterhaltsamen Abend führen. Der Eintritt kostet 5 Euro, Einlass ist ab 19:30 Uhr.

Wer selber gern Texte schreibt und Lust hat, im Big House aufzutreten, schreibt eine Email an das städtische Kinder- und Jugendbüro, kijub@neuwied.de, oder an Tanja Buchmann, tbuchmann@neuwied.de. Er kann sich auch direkt im Big House bei Jonas Kern oder bei Sarah Kunz melden, Telefon 0178 651 9092.