Veröffentlicht am 10. Mai 2018 von wwa

KATZWINKEL – 525 Jahre Katzwinkel – Feierlicher Auftakt des Festtages – Eigens gegründeter Projektchor singt die „Westerwälder Kindermesse“ – Am Sonntag, 10. Juni, feiert die Gemeinde Katzwinkel ihr 525jähriges Bestehen. Wie es sich für eine Gemeinde im Westerwald gehört, beginnt der Festtag mit einem feierlichen Gottesdienst um 10:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Bonifatius in Elkhausen.

Eigens für diesen Gottesdienst soll unter der Leitung von Lena Wagner und Hans-Georg Rieth ein großer Projektchor ins Leben gerufen werden, der die „Westerwälder Kindermesse“ aufführen wird. Diese wurde schon im Jahre 2005 von dem Elkhausener Hans-Georg Rieth geschrieben und nun für dieses Jubiläum komplett überarbeitet. Sie hat die Intention, die Generationen und die Menschen zusammenzuführen. Ansprechende und kindgerechte Melodien werden bereichert durch vierstimmige Chorsätze. So lautet die Angabe der Besetzung treffend „Messe für Kinder, Eltern und Chor“. Es war sicherlich selbstverständlich, dass Kindergarten und Grundschule ihre Unterstützung bereits zugesagt haben und Zeit fürs Proben mit den Kindern vor Ort ermöglichen. Der Kirchenchor Elkhausen ist ebenso im Boot wie der Jugendchor „Chorus live“ aus Wissen mit Band und der Kirchenchor St. Joseph, Hamm. An diesem Tag wird in Elkhausen gleichzeitig die Goldkommunion gefeiert, was die Feierlichkeit des Tages nochmals unterstreicht.

„Es bereitet mir immer große Freude, wenn so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas bewegen. An diesem Tag sollen aber die Kinder im Vordergrund stehen. Es gilt zu zeigen, welches Potenzial in der musikalischen Arbeit mit Kindern steckt, wenn es denn ausgeschöpft wird.“, so Hans-Georg Rieth.

Alle -Kinder, Jugendliche, Erwachsene, vor allem Eltern- die an diesem außergewöhnlichen Projekt teilnehmen möchten, sind eingeladen, zur Probe des Projektchores am Sonntag, 3. Juni um 14:30 Uhr in die Arche Noah Marienberge, Elkhausen, zu kommen. Hier wird intensiv in den einzelnen Stimmen geprobt. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Eine Generalprobe ist am Samstag, 9. Juni, ab 15:00 Uhr in der Kirche in Elkhausen geplant. Eine Anmeldung unter rieth@marienberge.de hilft bei der Organisation.

Foto: Rüdiger Schneider, der Hauptorganisator des Jubiläums nimmt von Lena Wagner und Hans-Georg Rieth die ersten Exemplare der „Westerwälder Kindermesse“ entgegen, die frisch aus der Druckerei kommen.