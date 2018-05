Veröffentlicht am 10. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN-HONNEROTH – Wieder ein Mannschaftserfolg für SPORTING Taekwondo – 19 Medaillen in Pirmasens – Das Team um Eugen Kiefer fährt einen Mannschafterfolg nach dem nächsten ein. Trotz der Tatsache, dass diesmal ungefähr die Hälfte des Teams aus Wettkampfneulingen bestand konnte sich die Leistung zum Schluss des diesjährigen Tiger Pokals sehen lassen. Dritte Plätze gingen an Abdulrahim Ahmadi, Sang Do Duc, Sofia Neziraj, Enrico Weiß sowie Silbermedaillen an Ilja Wiedemann, Aurelia Natalin Budak, Maik Schulz, Amely Kuznecova, Felix Lenhart, Kai Morozov, Leni Schwab, Lavinia Dujleag und Sabrina Poetzsch.

Max Morozov, Maxim Becker und Moritz Pauli glänzten ihren Kämpfen mit taktisch kluger Kampfführung und Dominanz. Sie verdienten sich somit genau wie die drei hier zum ersten Mal kämpfenden Rafiullah Ahmadi, Jan Wiedemann und Luan Kameraj den Pokal zum ersten Platz ihrer Gewichtsklasse. Hongyi Gao legte ebenfalls einen tollen Turnierstart hin. Für die vielen Wettkampfneulinge wurde mit diesem Turnier ein guter Grundstein in ihrer Laufbahn gelegt, auf dem sich super aufbauen lässt.

Weitere Grundsteine werden bereits in der jüngsten Generation des ganz aktuellen Anfängerkurses gelegt, zu welchem man sich noch anmelden kann. Infos erhält man unter 01609 454797 oder unter www.sporting-taekwondo.de (euki) – Fotos: Sporting