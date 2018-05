Veröffentlicht am 8. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die ASG-Story – Ein Verein stellt sich vor – Die Sportgeschichte der Altenkirchener Sportgemeinschaft 1883 e.V. – ASG – beginnt eigentlich schon im Jahre 1860. Am Anfang stand das Turnen. Die Vereinsgründung erfolgte 1883 als Turnverein. Im Laufe der langen Vereinsgeschichte entwickelte sich der ursprüngliche Turnverein über verschiedene Umbenennungen und Fusionen zur heutigen ASG und zu einem Mehrsparten-Sportverein.

Mit dem Bau eines modernen Sportzentrums in Altenkirchen wurde die Voraussetzung für eine rasante Vereinsentwicklung geschaffen. Heute gehört die ASG zu den mitgliederstärksten Vereinen im Landkreis Altenkirchen. Die ASG Abteilungen haben eigene Abteilungsvorstände, die den Sportbetrieb selbständig organisieren, sich um vereinseigene Sportanlagen kümmern und sich auch weitgehend eigeständig finanzieren.

Der Vorstand des Hauptvereins stellt in verschiedenen Schritten die „ASG“, mit ihren Abteilungen: Breitensport – Budosport – Basketball – Handball – Fußball – Tennis – Tischtennis und „Street & Action“, vor.

Breitensportabteilung: Teil 1: Kinderturnen vier bis sechs Jahre: Kinder ab dem vierten Lebensjahr können altersgerechte Spiele und Turnübungen erleben. Das Training findet dienstags von 15:30 bis 16:30 Uhr, in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule in der Siegener Straße in Altenkirchen statt.

Die fachliche Betreuung erfolgt durch Sylvia Enders, zu erreichen unter: Telefon: 02681-8038214 oder Email: enders.sy@t-online.de. Die Breitensportabteilung der ASG hat inzwischen über 400 Mitglieder, die sich im Kinderturnen, in der Kinder- und Erwachsenenleichtathletik, in der Frauengymnastik, im Seniorensport und in der Reha-Sportgruppen, wie Krebsnachsorge, Lungensport, Diabetiker, Herzsport und Wirbelsäulengymnastik bewegen.

Besonders für das Kursangebot „Eltern-Kind-Turnen für ein bis dreijährige Kinder“ das montags von 14:30 bis 17:00 Uhr und dienstags von 14:00 bis 16:30 Uhr in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, Siegener Straße in Altenkirchen stattfinden soll, wird eine sportlich engagierte und neugierige Persönlichkeit gesucht. Kontakt bei: Martina Schmahl, Telefon: 02681-1318.

REHA-Sportgruppen, Lungensport: Hier können Menschen mit unterschiedlichen Lungenkrankheiten durch gezielte Sportangebote, sowie Atem- und Entspannungstechniken, ihre persönliche Situation verbessern. Die Übungen werden dem Alter und den Schweregrad der Erkrankung angepasst. Darüber hinaus erfolgen vor und nach der Übungsstunde Peak-Flow-Messungen. Es gibt folgende Trainingszeiten: Dienstag: 18:00 bis 19:30 Uhr (Lungensportgruppe II) in der Sporthalle im DRK Krankenhaus. Dienstag: 16:30 bis 17:30 Uhr (Lungensportgruppe I) in der Sporthalle Erich-Kästner-Schule, Siegener Straße in Altenkirchen. Die fachliche Betreuung erfolgt durch Sylvia Enders und Reinhold Müller, Telefon: 02681-2939, Enders, Telefon: 02681-8038214 oder Email: enders.sy@t-online.de.

Diabetikersport: Es werden speziell abgestellte Bewegungsübungen und Spiele für Diabetiker angeboten. Für ihr eigenverantwortliches Training erhalten sie auch entsprechende Anleitungen.

Das Training erfolgt unter fachlichen Betreuung durch Sylvia Enders in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, Siegener Straße in Altenkirchen. Das Training findet Dienstag von 14:00 bis 15:30 Uhr statt.