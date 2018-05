Helmernzer Museumsscheune wieder eröffnet

Veröffentlicht am 9. Mai 2018 von wwa

HELMENZEN – Eröffnung der Museumsscheune in Helmenzen – Alter Tradition folgend eröffnete der „Arbeitskreis für Heimatgeschichte und Brauchtumspflege e. V.“ seine Museumsscheune in Helmenzen bei gutem Wetter. Eine große Anzahl von Mitgliedern und eine überschaubare Schar von Gästen erfreuten sich bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen sowie erfri­schenden Getränken in der Scheune am gedeckten Tisch und außerhalb an Stehtischen am geselligen Zusammensein bei guten Gesprächen. Besonders erfreut waren die Verantwortlichen und Mitglieder des Vereins über den Besuch und die Anwesenheit des Ortsbürgermeisters Klaus Schneider und zahlreicher Einwohner der Dörferstadt Helmenzen.

Der Arbeitskreis möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Museumsscheune in Hel­menzen ab jetzt bis Ende September für Besichtigungen geöffnet ist: an jedem Sonn- und Feiertag von 14:00 bis 17:00 Uhr. Mitglieder des Vereins sorgen dafür, dass alle Besucher die Ausstellung besichti­gen können.

Die nächste Zusammenkunft des Arbeitskreises findet im Vereinslokal Westerwälder Hof, Helmenzen ab 19:00 Uhr statt. Themen werden u. a. die Abläufe verschiedener Tagesfahrten und Ausflüge sein, zu denen sich auch Nichtmitglieder gerne anmelden können. Für Juni ist eine Tour durch das Wildenburger Land geplant, die am Freitag, 22. Juni stattfinden wird. Archiv Foto: Rewa