NEUWIED – Jetzt anmelden für die entgeltliche Schulbuchausleihe – Alle Eltern, die für ihre Kinder an der entgeltlichen Schulbuchausleihe teilnehmen möchten, können sich dafür vom 14. Mai bis 1. Juni in einem Internetportal unter www.lmf-online.rlp.de anmelden. Für die Anmeldung benötigen Eltern den Zugangscode, den die Kinder bereits in der Schule erhalten haben. Man sollte beachten, dass man im Portal auf den Button „Bestellung abschließen“ klickt. Erst dann kann der Schulträger die Schulbücher für die Kinder beschaffen. Allen Eltern, die keinen Zugriff zum Internetportal haben, bieten die zuständigen Schulträger bei Kreis- und Stadtverwaltung ihre Hilfe an. Für Kinder, die weiterführende Schulen besuchen, ist das die Kreisverwaltung, Telefon: 02631 8703 120, Eltern von Grundschülern wenden sich an die Stadtverwaltung, Telefon: 02631 802 631 und 802 240. Darüber hinausgehende Informationen entnehmen Eltern dem Schreiben, das den Kindern mit dem Zugangscode ausgehändigt wurde. Die Behörden bitten um Beachtung, dass eine Anmeldung zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe nach dem 1. Juni nur noch in Ausnahmefällen möglich ist.