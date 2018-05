Veröffentlicht am 7. Mai 2018 von wwa

KIRCHEN – Siegperle Ausflugsfahrten bieten Freizeitspaß pur – Neben schönen Wanderungen hat der Verein auch immer ein interessantes Rahmenprogramm im Gepäck – Von der Nahe über den Hunsrück bis hin zum Odenwald führten die drei jüngsten Tagesfahrten der Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen mit knapp 150 Personen jetzt im Frühjahr dieses Jahres zu großen, organisierten Wanderevents mit anschließendem Sightseeing. Der nächste Ausflug am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt) steht schon unmittelbar bevor, zu dem der Bus bereits wieder komplett ausgebucht ist. Vorsitzender Sven Wolff ist begeistert, dass das Vereinsangebot der geselligen Tagesreisen so gut angenommen wird, schließlich setzt sich der Bus am Donnerstag mit dem Reiseziel Stadtallendorf-Hatzbach (Hessen) bei wechselnden Wandergebieten schon zum siebten Mal in diesem Jahr in Bewegung, was in dieser Anzahl einen absoluten Rekord für die Siegperle bedeutet. Für die anstehende Tour hat Wolff die Reiseleitung an seinen Geschäftsführer Marco Petschuleit übertragen, der für Rückfragen unter Telefon: 0178/1603907 zur Verfügung steht.

Die zurückliegenden drei Frühjahrsfahrten von Ende März bis Mitte April boten allesamt bereits Freizeitspaß pur. Zunächst stattete der Kirchener Verein seinen Freunden im Naheland (Kirn-Sulzbach) einen Besuch ab und besichtigte anschließend eine historische Edelsteinschleiferei. An Ostermontag waren die Siegperlen auf Schusters Rappen in Morbach-Bischofsdhron (Hunsrück) unterwegs und nahmen an einer Altstadtführung durch Bernkastel-Kues (Mosel) teil. Während der letzten Reise wurde sogar der 240 Kilometer entfernt liegende Odenwald angesteuert und dabei zunächst landschaftlich sehr reizvolle Wanderstrecken bei den Wanderfreunden Billigheim-Elztal e. V. erkundet, ehe die Wandergruppe in Miltenberg Station machte und während einer Erlebnisführung die Stadt selbst und das Brauhaus näher kennenlernte.

Für Informationen zum Vereins- und Wandergeschehen steht Vorsitzender Sven Wolff, Email: siegperle@aol.com und Telefon: 0 27 41 69 72 zur Verfügung. Auch Nichtmitglieder sind bei den Vereinsaktivitäten immer herzlich willkommen.