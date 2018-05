Neitersen startet mit zwei Niederlagen und einem Sieg in die Tennis-Saison

Veröffentlicht am 7. Mai 2018 von wwa

NEITERSEN – Neitersen startet in die Tennis-Saison –In der zurückliegenden Saison feierten alle drei Mannschaften des WS Neitersen den Aufstieg. Dadurch ist die Ausgangslage für diese Saison klar; durchbeißen und nach Möglichkeit die Klasse halten. Sowohl die Herren 65 als auch die Herren 70 starteten mit einer Niederlage in der Rheinlandliga. Die 65er verloren mit 9:5 in Miehlen/Nastätten. Zu Gast bei den 70er war ebenfalls Miehlen/Nastätten. Der letztjährige Absteiger aus der Verbandsliga war jedoch zu stark, so dass die Begegnung mit 3:11 endete. Erfreulicher lief der erste Spieltag der Herren 30 in der A-Klasse. Zu Hause wurde der Mitaufsteiger Rengsdorf II mit 16:5 bezwungen.

Wer Lust am Tennissport hat, ist bei der Tennisabteilung des WS Neitersen jederzeit gerne willkommen. Die Herren und die Herren 30 trainieren montags ab 18:30 Uhr und die Senioren freitags ab 18:00 Uhr.