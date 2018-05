Maschinenhalle des „Sonnenhofes“ in Irmtraut ausgebrannt

Veröffentlicht am 7. Mai 2018 von wwa

IRMTRAUT – Maschinenhalle des „Sonnenhofes“ in Irmtraut im Vollbrand – Am Sonntagabend, 06. Mai, um 19:35 Uhr, wurde der Polizei und Feuerwehr der Vollbrand einer Maschinenhalle des Sonnenhofes in Irmtraut gemeldet. Zwölf Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Westerburg, Rennerod und Bad Marienberg und das THW waren mit 140 Einsatzkräften im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Wohngebäude und Stallungen mit Tieren sind von dem Brand nicht betroffen.

In der Maschinenhalle befanden sich neben Heu, einem Silo und mehreren Anhängern noch drei Traktoren und ein Mähdrescher. Zwei Traktoren wurden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Der Schaden wird von der Polizei derzeit auf 200.000 bis 250.000 Euro geschätzt. Ein Mitarbeiter des Hofes wurde leicht verletzt. Er musste vor Ort wegen einer Rauchgasintoxikation behandelt werden.