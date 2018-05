Veröffentlicht am 7. Mai 2018 von wwa

SELTERS – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall auf der L 305 schwer verletzt – Sonntagmittag, 06. Mai, gegen 12:32 Uhr ereignete sich auf der L 305, aus Richtung Selters in Richtung Ellenhausen, ein Verkehrsunfall mit einem 56jährigen Motorradfahrer. Auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und eines Bremsfehlers, so die Polizei, kam dieser in einer Linkskurve zu Fall und rutschte mit dem Motorrad unter die rechtsseitige Schutzplanke. Dabei erlitt er schwere Beinverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei