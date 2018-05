Erneuter Betrugsversuch in Oberhonnefeld-Gierend

Veröffentlicht am 7. Mai 2018 von wwa

OBERHONNEFELD/GIEREND – Betrugsversuch in Oberhonnefeld-Gierend – Am Freitagnachmittag, 04. Mai, kam es zu einem Betrugsversuch in Oberhonnefeld-Gierend. Zwei junge Frauen, die an der Haustür des potentiellen Opfers nach einem Glas Wasser fragten und sich so Zutritt zur Wohnung verschaffen wollten. Im vorliegenden Fall wurde der Zugang verwehrt. Dennoch rät die Polizei gerade im Zusammenhang mit Fremden an der Haustür:

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. Ohne Ausnahme!

Lassen Sie sich auf keine Haustürgeschäfte ein, auch wenn sich ein Angebot noch so verlockend anhört.

Seien Sie auch hilfsbedürftigen Personen gegenüber misstrauisch, bzw. bieten Sie die Hilfe (zum Beispiel ein Glas Wasser) VOR der Haustür an.

Lassen Sie sich von Polizisten an der Haustür immer die Ausweise zeigen. Rufen Sie bei Zweifel immer bei der Polizei an. Quelle: Polizei