Veröffentlicht am 7. Mai 2018 von wwa

OBERLAHR – Von Flammersfeld bis Oberlahr abgeräumt was im Wege stand – Am Freitag, 04. Mai, gegen 22:00 Uhr kam es auf der B 256 von Flammersfeld nach Oberlahr zur Beschädigung von mehreren Leitplankenelementen, Schildern und Bäumen. Verursacht wurden diese Schäden durch einen 45jährigen Mann, der mit knapp 1,9 Promille Alkohol im Blut seinen nicht versicherten Wagen auf steuerte. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seinen völlig beschädigten Wagen stellte er im Anschluss an seine Fahrt vor dem Spielcasino in Oberlahr ab. Quelle: Polizei