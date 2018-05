Veröffentlicht am 6. Mai 2018 von wwa

FLAMMERSFELD/HORHAUSEN – Heimat- und Verkehrsverein Horhausen lädt zum Raiffeisen Sonntagsspaziergang in Flammersfeld ein – Der Heimat- und Verkehrsverein Horhausen lädt am Sonntag 3. Juni unter der Überschrift „200 Jahre Friedrich Wilhelm Raiffeisen“ zum Sonntagsspaziergang auf den Spuren des Genossenschaftsgründer in Flammersfeld ein. Treffpunkt ist um 14:00 Uhr am Bürgerhaus in Flammersfeld. Zunächst findet eine Führung im Raiffeisenhaus durch Heimatforscher Albert Schäfer (Willroth) statt, anschließend ein Spaziergang in Flammersfeld und zum Abschluss eine Einkehr mit Kaffee und Kuchen in geselliger Runde.

Teilnehmer aus dem Raum Horhausen treffen sich bereits um 13:30 Uhr auf dem Kardinal-Höffner-Platz in Horhausen zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Es wird ein Kostenbeitrag von 3 Euro je Teilnehmer erhoben als Eintritt für das Raiffeisenhaus. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung beim Vorsitzenden Rolf Schmidt-Markoski Telefon: 02687/929507 erforderlich.

Foto: Mit einer Führung im Flammersfelder Raiffeisenhaus beginnt der Sonntagsspaziergang in Flammersfeld. Friedrich Wilhelm Raiffeisen übte von 1848 bis 1852 in diesem Haus das Amt des Bürgermeisters der „Samtgemeinde“ Flammersfeld aus. 1849 gründete er hier den „Flammersfelder Hülfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte“, den weltweit ersten Darlehnskassenverein. Foto: Verbandsgemeinde Flammersfeld