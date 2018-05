Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kampagne Anschluss Zukunft: Ungebrochener Wille den Straßenbau im Landkreis voranzutreiben – Seit 1999 werden Verkehrsforen zum Anschluss in der Region Westerwald-Sieg abgehalten und vor rund sechs Jahren wurde die Kampagne „Anschluss Zukunft“ mit mehr als 70 unterstützenden Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten gegründet. Die Initiative setzt sich für den Lückenschluss des Gesamtkorridors zwischen den Autobahnen A3 und A45 ein.

Das Wissener Unternehmen Wallpen GmbH und die Initiative setzen mit dem frischen Wanddruck in der IHK-Geschäftsstelle Altenkirchen: Schriftzug und Logo der Kampagne „Anschluss Zukunft“ ein Signal. Der Wille ist ungebrochen, den Straßenbau im Landkreis Altenkirchen voranzutreiben, so der IHK-Geschäftsführer. In den vergangenen Jahren konnte die Kampagne „Anschluss Zukunft“ die Aufnahme der Maßnahmen der Ost-West-Verbindung B8 / B414 in den Bundesverkehrswegeplan 2030 und die die Aufnahme im aktuellen Koalitionsvertrag bewirken. Mit der Berücksichtigung im Bundesverkehrswegeplan hat der Bund geliefert und das Geld steht für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung. Jetzt ist das Land gefordert, Baureife zu schaffen, damit über 7.600 Betriebe und rund 30.000 Pendler im Landkreis Altenkirchen davon profitieren könnten. Der Druck in der IHK-Geschäftsstelle macht es deutlich: Wann wird endlich geplant?

Foto: (v.l.): Lennart Graics (Wallpen GmbH), Christoph Böhmer (Sprecher der Kampagne Anschluss Zukunft) und Oliver Rohrbach (IHK-Regionalgeschäftsführer).