Mehrgenerationenplatz soll Jung und Alt verbinden

Veröffentlicht am 6. Mai 2018 von wwa

NEUWIED-HEDDESDORF – Mehrgenerationenplatz besichtigt – Die Neuwieder SPD Fraktion besichtigte mit dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates, Robert Raab, den geplanten Mehrgenerationenplatz in Heddesdorf. In unmittelbarer Nähe des Josef-Ecker-Stiftes sollen in Kürze Jung und Alt ihre Fitness ausprobieren. Mit der Installation der Geräte auf dem Mehrgenerationenplatz geht ein großer Wunsch des Seniorenbeirates in Erfüllung und Heddesdorf wird um eine Attraktion reicher. Der Seniorenbeirat würde sich auch sehr über Sponsoren freuen, damit weitere Geräte aufgestellt werden können. Die SPD Fraktion unterstützt und begrüßt das Projekt ausdrücklich und sieht es auch als Modell für mögliche weitere Mehrgenerationenplätze in Neuwied.