Garagenbrand in Bad Marienberg – Elektrofahrzeug brennt aus

Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

BAD MARIENBERG – Garagenbrand in Bad Marienberg –Freitagmorgen, 04. Mai, gegen 02:54 Uhr, ereignete sich in Bad Marienberg, Langgasse, ein Garagenbrand. Nachdem ein Nachbar den Brand bemerkt hatte, verständigte er die Bewohner der an die Garage angrenzenden Wohnhäuser. Ein in der Garage abgestelltes Elektrofahrzeug wurde Opfer der Flammen. Es entstand erheblicher Sachschaden, zur Brandursache kann die Polizei noch keine Angaben machen.