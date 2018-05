Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

REGION – Abgeordneter Fredi Winter zum Girls’ Day 2018: „Junge Frauen für Politik begeistern“ – Bei einem Besuch der SPD-Landtagsfraktion in Mainz hatten am „Girls‘ Day“ wieder rund 25 junge Frauen und Mädchen die Gelegenheit, den Beruf der Landespolitikerin kennenzulernen. Auf Einladung des SPD-Abgeordneten Winter nahmen auch zwei Schülerinnen des Rhein-Wied-Gymnasiums aus Rengsdorf und Ehlscheid am Projekttag teil.

Am bundesweiten „Girls’ Day“ erhalten junge Mädchen und Frauen Einblicke in Berufsfelder, die als frauenuntypisch gelten. Das gilt auch für die Arbeit in der Politik, weiß der Neuwieder Abgeordnete: „Insbesondere in der Kommunalpolitik sind Frauen noch immer unterrepräsentiert. Am heutigen Aktionstag wollen wir junge Frauen dazu ermutigen, sich aktiv in der Politik einzubringen. Bei ihrem Besuch der SPD-Landtagsfraktion haben die teilnehmenden Schülerinnen heute die Möglichkeit, Politikerinnen auf den Zahn zu fühlen und einen Blick hinter die Kulissen der Landespolitik zu werfen.“

Bei ihrem Besuch in der Landeshauptstadt erhielten die Teilnehmerinnen im Alter von 13 bis 18 Jahren vielseitige Einblicke in die Tätigkeit einer Landtagsabgeordneten. In einer kurzen Einführung wurden wichtige Aufgaben, Arbeitsweisen und Organe der Landespolitik vorgestellt. Bei einer Führung durch Landtag und Staatskanzlei lernten die Mädchen zentrale Orte der Demokratie kennen. „Feuer frei“ hieß es beim Gespräch mit Vertreterinnen der SPD-Landtagsfraktion über ihren Weg zur Politik und ihren Arbeitsalltag. Im Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer warfen die interessierten Jugendlichen einen Blick hinter die Kulissen der Landesregierung. Bei einem politischen Rollenspiel schlüpften die Schülerinnen in die Rolle von Politikerinnen und übten sich im Debattieren. Während der Plenarsitzung konnten die Schülerinnen schließlich hautnah den politischen Schlagabtausch im Parlament verfolgen.“