ALTENKIRCHEN – Tagesworkshop: Präsentationen mit dem Webdienst „Prezi“ erstellen – Am Samstag, 19. Mai von 08:00 bis 15:00 Uhr bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den Tagesworkshop „Präsentieren mit Prezi“ an. Prezi ist ein Webdienst zur Erstellung von Präsentationen und eine kostenfreie Alternative zu Microsoft PowerPoint. Statt einzelne Folien anzulegen, arrangiert man Texte, Videos, Grafiken und PDF-Dokumente frei auf einer großen Arbeitsfläche. Die Ansichten lassen sich beliebig drehen und zoomen, einzelne Ansichten lassen sich abspeichern und erlauben so die sequentielle Navigation durch das Dokument. Auch ohne die klassischen Präsentationsfolien können wichtige und komplexe Sachverhalte so spannend und verständlich als „Geschichte“ präsentiert werden.

Frank Runkler ist der Kursleiter. Er bringt den Teilnehmenden den Einsatz der Cloud-basierten Präsentationsplattform Prezi nahe. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro, wobei Schüler und Studenten die Hälfte zahlen. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.