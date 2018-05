Altenkirchener Stadtfest mit Freibier unter strahlendem Sonnenschein von Stadtbürgermeister Höfer eröffnet

Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Sonne lacht und die Stadt feiert den Mai – So darf sich das Wetter bis Sonntagabend halten und damit den Altenkirchnern sowie ihren Gästen ein sonniges Stadtfest von der ersten bis zur letzten Minute ermöglichen. Stadtbürgermeister Heijo Höfer hatte im Vorfeld schon keine Zweifel dass das so kommen wird und so genoss er den traditionellen Fassanstich unter freiem Himmel unter dem Beifall der Besucher. Unter ihnen auch Bürgermeister Fred Jüngerich, der Beigeordnete Heinz Düber, Mitglieder des Stadt- und Verbandsgemeinderates sowie der örtlichen Vereine und Geschäftswelt. Ohne einen Tropf des kühlen Gerstensaftes vergeuden trieb Höfer den Zapfhahn in das Fass und die Humpen füllten sich mit dem alkoholischen Getränk. Gemeinsam wurde mit dem Freibier des ersten Bierfasses auf das Gelingen des Stadtfestes angestoßen. Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungsaktion vom Jugendblasorchester Mehrbachtal. Zur Unterhaltung lockerten die Mitglieder der fünf Gruppen „Heavenly Force Cheerleader“ mit ihren Tanzdarbietungen die Öffnungsaktion auf. (wwa) Fotos: Renate Wachow