Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

RHEINLAND-PFALZ/MAINZ – „Architektur bleibt!“ – 63 Ziele in ganz Rheinland-Pfalz beim Tag der Architektur 2018 – Am letzten Juniwochenende ist es wieder so weit: Der „Tag der Architektur“ lädt unter dem Motto „Architektur bleibt!“ ein, mehr über Architektur und Baukultur zu erfahren. Das Motto rückt – in Anlehnung an das Europäische Kulturerbejahr 2018 „Sharing Heritage“ – unser reichhaltiges Kulturerbe und das Bauen im Bestand in den Fokus. Landesweit öffnen am Samstag, 23. Juni und Sonntag, 24. Juni 63 Bauwerke und Freiflächen ihre Türen und Tore.

Wer mit Bauherrinnen und Bauherren, Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen und -planern, Innenarchitektinnen und -architekten oder Landschaftsplanerinnen und -planern ins Gespräch kommen will, ist hier genau richtig. Der „Tag der Architektur“ ist für jeden unkompliziert zu erleben, ohne Anmeldung und ohne Eintritt. Die Architekten sind anwesend und erläutern gemeinsam mit den Eigentümern, warum sie ihr Projekt genau so geplant und realisiert haben.

Das gesamte Programm zum „Tag der Architektur“ 2018 in Rheinland-Pfalz findet sich unter www.diearchitekten.org/x/tda. Rahmenveranstaltungen, organisiert durch die regionalen Kammergruppenteams, finden in der Woche der Baukultur ab Sonntag, 17. Juni in Bad Kreuznach, Ingelheim, Koblenz, Mainz, Edenkoben und Wallmerod statt.