Veröffentlicht am 4. Mai 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Klavierunterricht der Kreismusikschule in Gebhardshain – Schnuppermöglichkeit bei Klassenvorspiel am Dienstag, 15. Mai –Pianisten und die, die es werden wollen, aufgepasst: am Standort Gebhardshain werden im kommenden Schuljahr wieder Unterrichtsplätze frei. Der Rahmen eines kleinen Vorspiels am Dienstag, 15. Mai ab 17:00 Uhr in der Grundschule Gebhardshain (Eingang Kirchstraße) bietet beste Schnuppermöglichkeit.

Schüler/innen der aktuellen Klavierklasse spielen rund eine halbe Stunde Klavierwerke unterschiedlicher Stilrichtungen. Im Anschluss an das kurzweilige Konzert haben interessierte Schüler, Jugendliche und auch Erwachsene die Möglichkeit, das Klavier auszuprobieren. Sonja Brandt, die Lehrkraft der Kreismusikschule vor Ort, steht gerne für Fragen zur Verfügung.

Der Klavierunterricht findet immer dienstags nachmittags in der Grundschule Gebhardshain statt. Weitere Informationen, auch zu anderen Instrumenten und Unterrichten, gibt das Büro der Kreismusikschule unter Telefon 0 26 81/ 81- 22 83 oder Email musikschule@kreis-ak.de.