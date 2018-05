Veröffentlicht am 4. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Familienfreundlichere Wege zum Wohle von Kindern und Mitarbeitern wagen – Festanstellung von Tagespflegepersonen in Betrieben und Unternehmen im Kreis Altenkirchen – Immer mehr Arbeitgeber erkennen die Notwendigkeit und sehen Vorteile darin, sich für Kinderbetreuung ihrer Angestellten zu engagieren. Denn gute Kinderbetreuung heißt auch, dass Beschäftigte geringere Fehlzeiten haben, da sie sich weniger Sorgen um die Betreuung ihrer Kinder machen müssen. Erwerbstätige Mütter und Väter, die ihre Kinder gut versorgt wissen arbeiten nachweislich produktiver, stressfreier und motivierter. Zudem ist ein schnellerer Wiedereinstieg nach der Elternzeit möglich. Firmen können somit qualifizierte Beschäftigte auch in der Familienphase an das Unternehmen binden. Außerdem wird der Imagegewinn als familienfreundliches Unternehmen maßgeblich gesteigert.

Kindertagespflege als „kleinste“ Form der Kinderbetreuung wird vor allem deshalb geschätzt, weil sie einen familiennahen Rahmen, flexible Betreuungszeiten und eine individuelle Förderung der Kinder bietet. Die Kindertagespflege ist auch für kleine Unternehmen interessant, da das finanzielle Risiko verhältnismäßig überschaubar ist.

Der Kreis Altenkirchen sucht Firmen, die für die Kinderbetreuung ihrer Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen neue Wege gehen möchten und bietet ihnen bei Standorten, die 2018 starten eine Anschubfinanzierung für die Ausstattung der Räumlichkeiten, eine Beratung und Betreuung bei der Umsetzung, sowie eine öffentliche Förderung gemäß der Richtlinien zur Kindertagespflege im Landkreis Altenkirchen.

Interessierte können sich bis zum 8. Juni bei Susanne Morgenschweis oder Carola Paas, Jugendamt des Kreises Altenkirchen, montags in der Zeit 08:00 bis 12:30 Uhr oder donnerstags von 08:00 bis 12:30 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr unter Telefon: 0 26 81 81- 25 78 oder -25 61 anmelden.