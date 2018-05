Max Uthoff – Spitzen Kabarett bei den Rommersdorf Festspielen

Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Max Uthoff – Gegendarstellung – Spitzen Kabarett bei den Rommersdorf Festspielen – Der Kabarettist Max Uthoff gastiert am Samstag, 7. Juli, ab 20:15 Uhr bei den Rommersdorf Festspielen. In seinem Programm „Gegendarstellung“ erzählt er seine Sicht der Dinge: von der Wucht der Behauptung, von Drehzahlmessern, teuflischen Kreisläufen und davon, dass Menschen, die in Schubladen denken, sich schon mal halb aufgeräumt fühlen. Und wer über den Tellerrand sieht, sieht viel mehr von der schmutzigen Tischdecke. Foto: Michael Neumeister

Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de