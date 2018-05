Veröffentlicht am 4. Mai 2018 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Michael Quast und das Barock am Main-Ensemble – „Der Alchemist“ – Komödie in hessischer Mundart – Rund um Frankfurt sind ihre Vorstellungen immer in kürzester Zeit ausverkauft. Denn wenn Michael Quast und das Barock am Main-Ensemble wieder eine bekannte Komödie ins Hessische übertragen, sind Schenkelklopfer garantiert. So auch in diesem Jahr bei „Der Alchemist“. Drei Gauner, eine Geschäftsidee: Als der alte Herr von Humbracht sein Geschäft und die Stadt wegen der Pest verlässt, eröffnen sein Verwalter und ein Betrügerpärchen in dem leerstehenden Gebäude eine Alchemistenbude. Schnell spricht sich herum, dass in dem Haus wundersame Dinge vor sich gehen.

Die Komödie „Der Alchemist!“ von Ben Jonson führt das Barock am Main-Ensemble am Sonntag, 8. Juli, ab 18:15 Uhr im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis auf. Tickets gibt es unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Telefon: 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de