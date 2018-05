Brand eines Müllcontainers auf dem Schulhof der Bertha-von-Suttner Realschule plus

Veröffentlicht am 3. Mai 2018 von wwa

BETZDORF – Brand eines Müllcontainers – Aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurde am Dienstag, 01. Mai, gegen 19:03 Uhr in der Straße „Auf dem Bühl“ der Brand eines auf dem Schulhof der Bertha-von-Suttner Realschule plus abgestellten Müllcontainers gemeldet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Betzdorf gelöscht werden. Neben dem verbrannten Müll wurde die Dachkonstruktion eines Dachüberstandes in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Feuerwehr Betzdorf war mit 15 Feuerwehrleuten vor Ort. Die Ursache für den Brand ist nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zum Müllcontainerbrand, insbesondere zu Personen und oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741 926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.