Veröffentlicht am 3. Mai 2018 von wwa

KROPPACH – Schlagerstars rocken Karibikstrand zugunsten neuer FLY & HELP Schulen – Karibik trifft Schlager hieß es kürzlich für rund 700 Reisende nebst Schlagerstars. Zum mittlerweile fünften Mal fand die Nacht des Deutschen Schlagers zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP statt, diesmal erstmalig am Strand von Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Durch das Schlagerevent und die Reisen dorthin konnten Gelder für sechs neue Schulen gesammelt werden, unter anderem eine Mickie-Krause-Schule. Einen Heiratsantrag von Patrick Lindner gab es auch! Es war ein Partyorkan unter Palmen am feinsten Karibik-Sandstrand des Luxushotels Paradisus Punta Cana! Die knapp 700 mitgereisten Gäste aus Deutschland sowie weitere Einheimische tanzten und sangen bei grandioser Stimmung zu den Hits der Künstler Patrick Lindner, Mickie Krause, Olaf Henning, Ireen Sheer, Peter Orloff, Nicole, Michael Morgan und Bernie Paul.

Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung FLY & HELP, lässt sich immer ganz besondere Reisen und Events einfallen, um damit Spenden für den Bau neuer Schulen in Entwicklungsländern zu generieren. Dieses Mal fand die Nacht des Deutschen Schlagers in der Traumkulisse vor türkisfarbenem Meer statt! Ein Teil des Reisepreises der Gäste kam dabei auch den Bildungsprojekten zugute.

Unter freiem Sternenhimmel heizten die ersten Künstler dem Publikum mächtig ein. Als besonderes Highlight sangen Ireen Sheer und Patrick Lindner im Duett. Ein karibischer Tropenregen überraschte alle jedoch sehr abrupt und beendete zwar den ersten Teil der Schlagernacht – dies tat der guten Laune vor Ort allerdings keinen Abbruch. So ging die Party einfach am nächsten Tag als „Frühschoppen“ bei bestem Wetter weiter!

VIP Gast Fürst Heinz von Sayn Wittgenstein – auch bekannt als Fürst von Mallorca – führte lachend eine Polonaise an, Condor-Pilot Bernd Oettinger und Crew feierten in der ersten Reihe mächtig mit bei Hits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto!“. Als Mickie Krause während seines Auftritts dem sprachlosen Stiftungsgründer verkündete, dass er gerne eine komplette „Mickie-Krause-Schule“ spenden möchte, gab es kein Halten mehr und nicht nur Reiner Meutsch hatte trotz tropischer Temperatur von 33 Grad und Sonne pur eine Gänsehaut.

Inspiriert durch diese tolle Geste, kamen im Anschluss der Veranstaltung weitere Gäste auf Reiner Meutsch zu, um ganze Schulen zu finanzieren, so dass am Ende durch die Nacht des Deutschen Schlagers sechs neue Schulen gebaut werden können. Meutsch zeigte sich sehr gerührt und dankbar: „Was für wundervolle Menschen bei dieser Reise dabei sind! Jetzt kann noch mehr armen Kindern in Schwellenländern Bildung ermöglicht werden. Ich bin überwältigt!“.

Nach der gelungenen Partysause schnappte sich der Stiftungsgründer am nächsten Tag die Schlagerstars, um mit Ihnen eine von zwei neuen FLY & HELP Schulen in San Luis, einem Slum im Norden der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo, einzuweihen und Ihnen vor Ort zu zeigen, wo die Spendengelder hinfließen.

Denn hinter all dem Spaß steckt natürlich auch ein ernster und schöner Hintergrund. Insgesamt konnte die Stiftung seit Bestehen schon 200 Schulen in 41 Ländern bauen und somit Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen. Die Künstler zeigten sich allesamt gerührt von der Herzlichkeit und Fröhlichkeit der Kinder vor Ort, die die Gruppe rund um Reiner Meutsch mit Tänzen, Gesängen und einem Spalier aus Skateboards begrüßten. Patrick Lindner sorgte am gleichen Tag für Romantik pur, als er am Strand vor seinem Lebensgefährten auf die Knie fiel und ihm die Frage aller Fragen stellte. „Was gibt es Schöneres für zwei Menschen, die sich so lieb haben, als dich an so einem Ort zu fragen: Willst du mich heiraten?“ Die beiden möchten anlässlich ihrer Hochzeit ebenfalls für eine neue FLY & HELP-Schule sammeln.

Das karibische Charity-Event war eine der größten und erfolgreichsten Reisen in der Geschichte der Stiftung und sicherlich nicht die letzte – in 2019 wird es wieder eine Schlagernacht in der Dominikanischen Republik geben. „Mal sehen, wie und ob wir das im nächsten Jahr zum 10- jährigen Jubiläum von FLY & HELP noch toppen können.“, so Reiner Meutsch mit einem Augenzwinkern. Fotos: (c) MEWES Produktions GmbH