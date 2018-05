Veröffentlicht am 4. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jeder Mensch braucht ein Zuhause – Caritas-Kampagne 2018 –Dieses Motto greift eine Aktion des Caritasverbandes Altenkirchen am Samstag, 5. Mai, auf, die im Rahmen des Stadtfestes in Altenkirchen stattfindet. In der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr wird vor dem Mehrgenerationenhaus Mittendrin in der Wilhelmstraße 10 in Altenkirchen ein „Zimmer auf der Straße“ entstehen.

Die Gründe für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum sind vielfältig. Die Aktion soll die Situation im Kreis Altenkirchen näher beleuchten. Das Ziel ist es, im Gespräch mit Passanten Meinungen zusammenzutragen und Lösungsansätze zu finden.

Es gibt dazu ausreichendes Infomaterial des Mieterbundes Rheinland, „Was tun bei Mietschulden“ der Schuldnerberatung, ein Booklet des Diözesan-Caritasverbandes für das Erzbistum Köln und eigene Recherchen zu aktuellen Mietpreisen im Vergleich zum grundsicherungsrelevanten Mietspiegel.

Im „Zimmer auf der Straße“ wird eine Mal- und Bastelaktion für Kinder angeboten, fertige Bilder können an einer Wäscheleine gezeigt werden. Mitarbeiter/innen des Caritasverbandes Altenkirchen stehen zur Beratung und Gesprächen zur Verfügung.