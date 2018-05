Veröffentlicht am 17. Mai 2018 von wwa

MAULSBACH – Schützenverein Maulsbach besucht Schützenfest in Leuzbach – Die Maulsbacher Schützen besuchen am 19. und 20. Mai das Schützenfest des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen. Aus diesem Anlass fährt der Bus am Samstagabend um 19:10 Uhr ab Rettersen und Fiersbach Bushaltestelle Dorfplatz über die Dörfer in Richtung Leuzbach. Am Sonntag geht es um 13:10 Uhr ab Fiersbach los. Über eine rege Beteiligung würde sich das Königspaar, Königin Michaela I. und Prinzgemahl Klaus sehr freuen.