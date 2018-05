Veröffentlicht am 6. Mai 2018 von wwa

MAULSBACH – Schützenverein Maulsbach besucht Schützenbruderschaft in Mühleip – Die Maulsbacher Schützen besuchen am Mittwoch, 09. Mai, das Vereinsvogelschießen der Schützenbruderschaft Mühleip, dafür fährt der Bus um 19:30 Uhr ab Rettersen über die Dörfer in Richtung Mühleip.

Am Donnerstag, 10. Mai, treffen sich die Maulsbacher Schützen um 09:45 Uhr in Mehren an der Kirche um gemeinsam am Gottesdienst teilzunehmen. Im Anschluss machen treten die Männer und Frauen ihre jeweiligen Wanderrouten an.