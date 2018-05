Veröffentlicht am 2. Mai 2018 von wwa

HEDDESDORF – Jens Arbeiter referiert über Pflegeversicherung – Zum Vortrag über die Arbeit des Pflegestützpunktes und die zahlreichen Veränderungen in der Pflegeversicherung gewann der VdK Ortsverband Heddesdorf Jens Arbeiter vom Neuwieder Pflegestützpunkt. Er erklärte zunächst die vielen unabhängigen Beratungsleistungen der Pflegestützpunkte, die kostenfrei für ratsuchende Pflegebedürftige und oder deren Angehörige zu allen Belangen und Fragen der Pflege erbracht werden. Danach waren die Änderungen bei der Pflegeversicherung das große und interessant aufgearbeitete Thema, das Arbeiter der interessierten Zuhörerschaft präsentierte. So führte er durch die neuen Begutachtungskriterien zu den neuen fünf Pflegegraden mit ihren entsprechenden finanziellen Leistungen. Insgesamt könne hier eine Verbesserung für die Pflegebedürftigen festgehalten werden, wenngleich sich die Anwesenden einig in der Bewertung waren, dass die Leistungen weiter konsequent ausgebaut werden müssten.

Foto: VdK Vorsitzender Sven Lefkowitz (l.) bedankte sich mit einem Weinpräsent für den interessanten Vortrag bei Jens Arbeiter (r.) vom Pflegestützpunkt Neuwied