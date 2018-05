Verkehrsunfall auf der L 280 – Eine Person verletzt

Veröffentlicht am 2. Mai 2018 von wwa

ALSDORF – Verletzte Person bei Verkehrsunfall in Alsdorf – Am Montagabend, 30. April, um 18:01Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Einmündung L280/L284 in Alsdorf. Dabei rutschte eine 30jährige Fahrerin vom Bremspedal ihres Fahrzeuges ab und fuhr auf ein vorausfahrendes/ wartendes Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die 46jährige Fahrerin des wartenden Fahrzeuges verletzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das wartende Fahrzeug auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Gesamtschaden Sachschaden, so die Polizei, beträgt circa 13:500 Euro. Die 46jährige Fahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.