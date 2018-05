Veröffentlicht am 1. Mai 2018 von wwa

HILKHAUSEN – Dietmar Winhold ist Gewinner des Fritz Gruhn Gedächtnispokal – Die Feier in den Mai war vollbracht, mehr oder weniger regnerisch und feucht für die Kehle, der Morgen nach solch einer Nacht viel zu kurz. Doch eine große Zahl der Hilkhauser raffte sich in der Mittagszeit auf und strebte wieder gen Dorfgemeinschaftshaus. Dort war die traditionelle Feier zum ersten Mai mit der Austragung des Fritz Gruhn Gedächtnispokals angesagt. Mitmachen dürfen alle, unter leicht veränderten Bedingungen. Durch den Wettkampf führt in der Regel Ortsvorsteher Markus Heiermann. Der jedoch hatte berufliche Verpflichtungen und so übernahm diesen Part der Vorsitzende des Fördervereins Dorfgemeinschaft Hilkhausen Dietmar Tietze. Jedes Jahr gestaltet sich der Wettkampf in einer anderen Form, Disziplin. Angesagt war Dosenwerfen, aufgestellt in Pyramidenform in zwei Meter Höhe. Nicht viele Bälle trafen das Gebilde, doch manche räumten es fast komplett ab. So auch ein Wurf von Ortsbürgermeister Dietmar Winhold. Er war auch letztlich der Gewinner des Gedächtnispokals. Auf Platz zwei kam Daniela Boelmann und Platz drei Günter Schäfer. Bei den Kindern siegte Felix Bahrt vor Luis Heiermann und Melanie Heiermann. Tietze überreichte unter dem Beifall der Hilkhauser den Wanderpokal. (wwa) Fotos: Renate Wachow