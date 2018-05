Veröffentlicht am 5. Mai 2018 von wwa

OBERLAHR – Freiwillige Feuerwehr Oberlahr feiert Einzug in neue Wache mit „Tag der Offenen Tür“ – Nach einem guten Jahr Bauzeit kann sich die Freiwillige Feuerwehr Oberlahr endlich über den Bezug ihres neuen Feuerwehrhauses vor den Toren Oberlahrs in der Brucher Straße freuen. Diesen Anlass möchten die Mitglieder des Löschzuges Oberlahr gemeinsam mit allen interessierten Bürger/innen sowie befreundeten Nachbarwehren und Vereinen gebührend feiern. Daher veranstaltet die Feuerwehr gemeinsam mit dem Förderverein am Sonntag, 13. Mai, einen „Tag der Offenen Tür“ am neuen Feuerwehrhaus.

Beginn ist um 10:30 Uhr, zunächst am alten Feuerwehrhaus in der Langenauerstraße. Von hier aus startet ein Festumzug unter musikalischer Begleitung des Westerwald-Orchesters Oberlahr durch den Ort bei gesperrten Straßen, bis hin zur neuen Feuerwache. Zur aktiven Teilnahme am Umzug ist jeder herzlich eingeladen. Am neuen Feuerwehrhaus angekommen, gibt es das Frühschoppenkonzert des Westerwald-Orchesters. Neben einem Imbissbudenstand wird mittags traditionell eine leckere Erbsensuppe angeboten. Gegen 14:00 Uhr wartet die Jugendfeuerwehr mit einer Schauübung auf dem Parkplatz neben dem Feuerwehrhaus auf. Für Kaffee und Kuchen sorgen am Nachmittag die Feuerwehrfrauen im Schulungsraum. Spiel und Spaß für Kinder bietet an dem Tag unter anderem eine Feuerwehrhüpfburg. Natürlich sind alle Räumlichkeiten für interessierte Besucher geöffnet und die Feuerwehrleute führen gerne durch ihr neues Domizil.