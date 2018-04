Veröffentlicht am 30. April 2018 von wwa

NEUWIED – Experte gibt Eltern im Big House wertvolle Tipps – Motto der Veranstaltung lautet „Kinderleicht sichere Kinder“ – Der Einladung des städtischen Kinder- und Jugendbüros (KiJuB) zu einer Informationsveranstaltung, die unter dem Motto „Kinderleicht sichere Kinder“ stand, folgten rund 30 Väter und Mütter. Im städtischen Jugendzentrum Big House gab Referent Marco Wohlgemuth den interessierten Eltern ausführliche Informationen über mögliche Gefahrenquellen rund um die Themen Straßenverkehr und Schulweg sowie sozialer und medialer Gewalt.

Dabei untermauerte er seine Informationen mit Daten und Fakten. Wie Eltern ihre Kinder stärken und dazu beitragen können, mögliche Gefahrenquellen zu minimieren, veranschaulichte der Experte anhand vieler Beispiele, zudem kann er aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Polizist schöpfen. Gleichzeitig plädierte Wohlgemuth dafür, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern und nicht jeden ihrer Schritte so eng zu überwachen, wie es manche Helikopter-Eltern tun und so in Lernprozesse eingreifen. Eltern sollten klare Absprache mit ihren Kindern darüber treffen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten sollten. Das gebe Kindern Sicherheit, so der Fachmann. Er ging auch auf die Fragen besorgter Eltern ein. Für so manches Problem konnte Wohlgemuth Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.

Der Vortragsabend war Bestandteil des umfassenden Gewaltpräventionskonzeptes des städtischen Kinder- und Jugendbüros. Alle mit diesem Konzept zusammenhängenden Termine sind im Internet unter www.kijub-neuwied.de einsehbar. Bei inhaltlichen Fragen kann man sich zudem an die zuständigen KiJuB-Mitarbeiterinnen Tanja Buchmann und Eva Falkenburg wenden; Telefon 02631

802 170, Email kijub@neuwied.de

Foto: Viele interessierte Eltern folgten den Ausführungen von Referent Marco Wohlgemuth.