OBERBIEBER – Neue Gebärdensprachkurse in Neuwied-Oberbieber – Im Rahmen der Inklusion bekommt die Gebärdensprache eine immer größere Bedeutung und wird zunehmend mehr benutzt. Informa gGmbH in Neuwied–Oberbier bietet wieder neue Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse für diese besondere Sprache an.

Ein Kompaktkurs für Anfänger findet vom 22. bis 25. Mai, täglich von 09:00 bis 12:00 Uhr statt und ein weiterer Kompaktkurs für Anfänger wird vom 25. bis 28. Juni, täglich von 14:00 bis 17:00 Uhr angeboten.

Auch viele Termine für die verschiedensten Fortgeschrittenenstufen werden angeboten. Gerne werden auch Geschenkgutscheine für Kurse ausgestellt. Informationen finden sich unter www.informa.org und Anmeldungen sind unter 02631/ 9171-10 oder hhawacker@informa.org möglich. Foto: Informa