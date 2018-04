Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

BRACHBACH – Brand in einer Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses – Freitagvormittag, 27. April, wurde der Leitstelle Montabaur gegen 10:20 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße „Auf dem Häslich“ gemeldet. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Wehren der Löschzüge Kirchen, Mudersbach, Brachbach und Niederschelderhütte schnell gelöscht. Es waren 30 Feuerwehrleute und zwei RTW-Besatzungen aus Siegen und Kirchen im Einsatz. Die Beamten der Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Betzdorf nahmen vor Ort die Ermittlungen auf. Es wurde festgestellt, dass der Brand von einem Herd in der Einliegerwohnung ausgegangen ist. An dem Inventar entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro. Die in anderen Umständen befindliche Hausbewohnerin wurde aus reinen Vorsichtsmaßnahmen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.