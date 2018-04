Jahresversammlung der RK Wisserland

Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

WISSEN – Wissener Reservisten starten mit ansprechendem Aus- und Weiterbildungsprogramm – Jahresversammlung mit sportlichen Auszeichnungen – Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern begrüßte der Wissener Reservistenchef, Oberstleutnant d. R. Axel Wienand, als Gast den Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Hamm (Sieg), Gerd Mühleip. In seinem ausführlichen Jahresbericht betonte Wienand, die RK Wisserland könne auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. 73 Veranstaltungen dienten unter anderem dazu, Individuelle Grundfertigkeiten (IGF) und Körperliche Leistungsfähigkeit (KLF) zu vermitteln und zu überprüfen. Dabei kam auch der vereinsinterne Schießsport nicht zu kurz. Meist waren es positive Geschehnisse, die das Wirken prägten. Der Vorsitzende dankte den RK-Mitgliedern für ihren persönlichen Einsatz, denn nur so gelinge es, dass die Reservistenarbeit innerhalb und außerhalb der Bundeswehr trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz des Auftrages der Streitkräfte leisten könne.

Besonders positiv schlägt dabei zu Buche, dass die heimische RK mit ihren qualifizierten militärischen Ausbildern gut aufgestellt ist. Solide Ausbildung ist bei den Wissenern somit garantiert und wird besonders großgeschrieben. Die heimischen Reservisten wollen auch zukünftig ihre erfolgreichen Abendversammlungen mit ausgewählten Ausbildungsthemen und sicherheits- wie auch tagespolitischen Diskussionen auflockern und somit attraktiver gestalten. Dass sich die Ex-Soldaten auch in diesem Jahr viel vorgenommen haben, zeigt die durch die Jahresversammlung verabschiedete umfangreiche Veranstaltungsplanung.

Sportliche Auszeichnungen rundeten auch diesmal die Sitzung ab. Wienand überreichte an seinen zweiten Stellvertreter Armin Schneider das goldene Sportabzeichen in 14. Wiederholung. Das Sportabzeichen in Gold in 25. Wiederholung ging an den RK-Vorsitzenden. Weitere Deutsche Sportabzeichen in Gold (11. und 6. Prüfung) erwarben Philipp Klevers und Björn Flug.

Mit einem kleinen Imbiss klang in geselliger Runde am späten Abend die harmonisch verlaufene Jahresversammlung im Wissener Reservistendomizil aus. (aw)