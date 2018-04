Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

MUDERSBACH – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 bei Mudersbach – Eine Person schwer verletzt – Am Samstagnachmittag, 28. April, gegen 15:30 fuhr ein 48jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug von Niederschelderhütte in Richtung Mudersbach. An der ersten Einmündung von der Koblenzer Straße in die Siegstraße in der Ortslage Mudersbach übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kam zu Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitt schwere Verletzungen. Beide Fahrzeuge, so die Polizei, hatten nur noch Schrottwert.