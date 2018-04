Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Illegaler Schrottsammler gestoppt – Wieder geriet ein illegaler Schrottsammler in die Fänge einer Streife der Betzdorfer Polizei. Der Sprinter wurde am frühen Donnerstagnachmittag, 27. April, in der Konrad-Adenauer-Straße zur Kontrolle angehalten. Die Ladefläche war mit Schrott beladen, obwohl der 29 Jährige Fahrzeugführer keine Genehmigung zum Sammeln von Schrott vorweisen konnte. Der junge Mann und dessen Fahrzeug waren bereits mehrfach wegen illegalem Sammeln von Schrott und Eigentumsdelikten aufgefallen. Daher erfolgte die Sicherstellung des Transporters und der Schrott wurde der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Ein Strafverfahren wurden eingeleitet.