Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

NEUWIED – Girls‘ Day lockt rund 400 Mädchen ins Big House – Am Girls‘ Day erweitern Mädchen ihr Berufswahlspektrum und lernen dabei ihre individuellen Stärken kennen. In Neuwied richten die Agentur für Arbeit, das JobCenter sowie Kreis- und Stadtverwaltung diesen Tag aus. Ihnen war es gelungen, rund 20 Ausbildungsbetriebe ins städtische Jugendzentrum Big House zu locken. Dort informierten sich rund 400 Mädchen und junge Frauen an zahlreichen Ständen, von denen viele eine interaktive Nutzung boten, über die unterschiedlichsten Berufssparten. Sie durchliefen einen Berufsparcours, um persönliche Präferenzen ausfindig zu machen. Der umfasste eine Vielzahl von Stationen: von Handwerksberufen wie Metallbauerin oder Hörakustikerin über Gesundheits- und Medienberufe wie Altenpflegerin oder Mediengestalterin bis zu Dienstleistungs- und Ingenieurberufen wie Mechatronikerin oder Agraringenieurin. Auch die sogenannten Berufe in Uniform (Bundeswehr, Polizei, Zoll und Feuerwehr) stellten ihre Arbeit vor. Bevor die Mädchen das Big House und dessen Außengelände wissbegierig eroberten, kamen Vertreter der Veranstalter zusammen

Foto: (v.l.): Doris Eyl-Müller, Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Neuwied, Kreisjugendpflegerin Lena Schmuck, Anna Tiedemann vom Big House, Landrat Achim Hallerbach, Heike Peifer vom JobCenter, Birgit Bayer, Frauenbeauftragte der Stadt Neuwied, Karl-Ernst Starfeld, Geschäftsführer der Neuwieder Arbeitsagentur, Neuwieds Bürgermeister Michael Mang und Wiebke Birk-Engel, Beauftragte bei der Arbeitsagentur für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt.