Neuwied: Stadtviertel von Unrat befreit

Veröffentlicht am 29. April 2018 von wwa

NEUWIED – Großes Engagement: Stadtviertel von Unrat befreit – Soziale Stadt: Fleißige Müllsammler auf sauberen Pfoten – Mehr als 70 tatkräftige Helfer/innen hatten sich zur Aufräumaktion in der südöstlichen Neuwieder Innenstadt versammelt. Begrüßt wurden sie von den beiden Organisatorinnen der Aktion, den Quartiermanagerinnen des Projektbereichs „Soziale Stadt“ Alexandra Heinz und Elke Kuhnke. Sie hatten auch eine Überraschung für die kleinen Helfer dabei: Alle Kinder erhielten ein T-Shirt, bedruckt mit dem Logo des Viertels, der fleißigen Ameise, und dem Logo der städtischen Kampagne „Neuwied auf sauberen Pfoten“, die einmal mehr die Aufräumaktion unterstützte.

Ehrenamtlich tätige Bürger/innen jeden Alters, von unter drei bis weit über 80 Jahre, und verschiedener Nationalitäten waren mit von der Partie. Natürlich viele Einrichtungen, Vereine und Gruppen, darunter die Kita Rheintalwiesen, die Marienschule, die Sonnenlandschule, Vertreter der Fatih-Camii- und der Ahmadiyya Muslim Jamaat-Gemeinden, Mitglieder der Wassersportvereins, Boulespieler aus den Goethe-Anlagen und Vertreter des VfL Neuwied, die sich vor allem den Germaniaspielplatz vornahmen. Ausgerüstet mit Warnwesten, Müllsäcken, Greifzangen und Handschuhen, wie in den Vorjahren von den SBN zur Verfügung gestellt, machten sich die Helfer an die Arbeit. In sechs Gruppen aufgeteilt waren sie vom Sandkauler Weg über Germaniaspielplatz und Rheintalweg bis hin zu den Goethe-Anlagen unterwegs und befreiten Straßen und Grünflächen von Müll.

Bürgermeister Michael Mang, der selbst im Viertel wohnt, beteiligte sich an der Aufräumaktion und richtete im Anschluss bei einer gemeinsamen Erbsensuppe im Bootshaus ein herzliches Dankeschön an alle. Mang betonte die gute Zusammenarbeit und den Beitrag, den die Aktion zu einem umweltbewussten Umgang und den Zusammenhalt im Stadtteil leiste.

Titelfoto: Die jungen Helfer erhielten „Saubere Pfoten“-T-Shirts.

Foto: Nach getaner Arbeit versammelten sich die Helfer zum Gruppenfoto.