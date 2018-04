Veröffentlicht am 28. April 2018 von wwa

BONN – Foto-Fahndung: Körperverletzungsdelikt in Tannenbusch – Wer kennt diesen jungen Mann? – Die Bonner Polizei veröffentlicht Fotos eines bislang Unbekannten, der verdächtig ist, am 19. September 2017 auf dem Gelände der Berthold-Brecht Gesamtschule einen 15 Jährigen verletzt zu haben. Gegen 20:10 Uhr soll der mutmaßliche Täter den Jungen aus einer größeren Personengruppe heraus nach einem kurzen Streit geschlagen und getreten, anschließend entfernte sich der Tatverdächtige und an der Haltestelle Schlesienstraße einen Bus der Linie 601 bestiegen haben. In dem Bus wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Person geführt haben, werden auf richterlichen Beschluss Fotos des jungen Mannes veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Ermittlungsgruppe Tannenbusch in Verbindung zu setzen.